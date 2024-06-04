Во Владимире лицам, виновным в захламлении земельного участка ядохимикатами, грозят крупные...

Во Владимире лицам, виновным в захламлении земельного участка ядохимикатами, грозят крупные штрафыВладимирской природоохранной прокуратурой проведены проверочные мероприятия по публикации в СМИ об обнаружении свалки с химикатами на территории областного центра.Земельный участок, на котором размещены отходы, осмотрен прокурором, а также к проверке привлечены сотрудники Управления Росприроднадзора.Специализированной лабораторией отобраны пробы почвы в зоне возможного загрязнения."В ходе проверки на земельном участке на территории бывшего военного городка г. Владимира зафиксированы многочисленные навалы отходов производства и потребления: мусор от сноса и разборки зданий; загрязненная тара из полимерных материалов; лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, твердые коммунальные отходы и др. Кроме того, по результатам лабораторных исследований установлено превышение предельно допустимой концентраций ряда загрязняющих веществ: нитратов, сульфатов, фенолов, свинца и пр.", - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.По данным фактам, прокуратурой 06 мая 2024 года субарендатору земельного участка внесено представление с требованием ликвидировать места несанкционированного складированиям отходов, которое признано обоснованным, однако нарушения не устранены, в связи с чем 22 мая 2024 в суд направлено соответствующее исковое заявление.Кроме того, в отношении должностного и юридического лиц возбуждены дела об административных правонарушениях. Виновным лицам грозят крупные штрафы."Верхне-Волжским межрегиональным управлением Росприроднадзора рассчитывается вред, причиненный окружающей среде, который впоследствии будет взыскан с виновного лица", - добавили в надзорном ведомстве.Устранение нарушений находится на контроле природоохранной прокуратуры.Фото: пресс-служба областной прокуратуры