Во Владимире мошенники продавали сувенирные копии монет под видом старинных Заместителем прокурора...

Во Владимире мошенники продавали сувенирные копии монет под видом старинныхЗаместителем прокурора города Владимира утверждено обвинительное заключение в отношении жителя Москвы. Он обвиняется в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.Известно, что днём 14 сентября 2019 года обвиняемый вместе с неизвестным человеком подошли к ранее незнакомому мужчине и предложили купить сувенирные копии монет и иные предметы. Кроме того злоумышленники сказали, что монеты изготовлены из золота и обладают исторической и нумизматической ценностью.Мошенники пояснили, что они работают на стройке, работодатель их обманул и не заплатил деньги, а им необходимо уехать на родину, поэтому они хотят продать монеты, которые они нашли, когда делали где-то ремонт.Злоумышленники продемонстрировали потерпевшему действительно золотую монету, и их предложение его заинтересовало, но перед покупкой он сказал, что необходимо удостовериться в подлинности монеты, для чего предложил сходить в ломбард.В одном из ломбардов сотрудница подтвердила подлинность монеты, и потерпевший согласился на сделанное ему предложение.Поскольку на его карте был установлен лимит по обналичиванию, он предложил вместо денег купить мобильные телефоны на данную сумму, на что обвиняемый и его соучастник согласились."В магазине техники пострадавший приобрел и отдал мошенникам 7 мобильных телефонов марки «iPhone» различных моделей, а также ещё 100 тысяч рублей наличными, после чего злоумышленники передали ему 83 монеты из металла серого цвета, 81 монету из металла желтого цвета, 2 монеты номиналом 1 рубль, 2 монеты номиналом 5 рублей, 3 монеты номиналом 10 рублей, являющихся сувенирными копиями монет, и 2 ложки из металла серого цвета, не представляющих исторической и нумизматической ценности, и с места преступления скрылись", - добавили в пресс-службе областной прокуратуры.Общий ущерб, причинённый потерпевшему, превысил 857 тысяч рублей.Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд города Владимира.Фото: fusion brain, платформа для генерации изображений