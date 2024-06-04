Перед входом во Владимирскую областную научную библиотеку открылся Летний читальный зал.

Перед входом во Владимирскую областную научную библиотеку открылся Летний читальный зал. Об этом 3 июня рассказала регионального правительства.Теперь граждане могут взять и почитать книги и журналы прямо под открытым небом. Немаловажно, что здесь работает бесплатный Wi-Fi, а сотрудники библиотеки регулярно проводят различные акции и мастер-классы.«Летний читальный зал будет работать с понедельника по четверг с 10:00 до 16:00», - говорится в сообщении пресс-службы.