Во Владимирской области ласковая Роза и дружелюбная Леся срочно ищут хозяев И наша традиционная...

Во Владимирской области ласковая Роза и дружелюбная Леся срочно ищут хозяевИ наша традиционная рубрика "Хочу домой". В приюте для бездомных животных оказалась миниатюрная Роза.Телефон ответственного волонтёра: 8 904-591-50-28Ей 5 лет. Очень ласковая, воспитанная и умная. Прекрасно гуляет на поводке. В приюте сейчас не хватает мест, поэтому волонтёры ищут Розе дом с пометкой "срочно".Телефон ответственного волонтёра: 8 904-591-50-28Ей и мини-овчарке Лесе. Озорная, хулиганистая, она очень любит людей и отлично ладит с другими собаками. Ей не больше двух лет. Оба питомца прекрасно подойдут для проживания в квартире.Телефон ответственного волонтёра: 8 902-882-63-03