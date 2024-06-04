Во Владимирской области осужден еще один грабитель стратегического для нужд России газа 4 июня...

Во Владимирской области осужден еще один грабитель стратегического для нужд России газа4 июня 2024 года Муромским городским судом постановлен обвинительный приговор в отношении Никишова С.В."Известно, что в сентябре 2019 года Никишов С.В., действуя в составе организованной преступной группы, проник на территорию предприятия ООО «Хром», специализирующегося на производстве инертных газов, используемых в космической сфере и в отраслях промышленности, непосредственно связанных с обороноспособностью страны, откуда с другими участниками группы вывез дорогостоящий газ ксенон, а также системные блоки, в результате чего Муромскому предприятию причинен имущественный ущерб на общую сумму более 425 миллионов рублей", - рассказали в пресс-службе Муромского городского суда.Кроме того, судебное заседание проводилось в особом порядке в связи с заключением с подсудимым досудебного соглашения о сотрудничестве.Материалами дела установлено, что подсудимый выполнил условия досудебного соглашения, сотрудничество Никишова С.В. способствовало наиболее полному раскрытию совершенного преступления, об обстоятельствах которого он дал подробные и правдивые показания.Также подсудимый дал показания о противоправных действиях других участников преступной группы, в отношении которых было возбуждено уголовное дело в рамках отдельного производства.Подсудимому назначено 4 года исправительной колонии строгого режима."Ранее двое участников преступной группы получили наказание в виде реального лишения свободы на длительные сроки, один фигурант отправился отбывать наказание в виде принудительных работ", - добавили в пресс-службе суда.Приговор в законную силу не вступил.Фото: Муромский городской суд