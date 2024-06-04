Редкие краснокнижные журавли заглянули на обед к одной из кормежек. Это серые журавли, во Владимирской области обитает около 250 пар этих птиц, рассказали в Госохотинспекции. Серые журавли

Редкие краснокнижные журавли заглянули на обед к одной из кормежек. Это серые журавли, во Владимирской области обитает около 250 пар этих птиц, рассказали в Госохотинспекции. Серые журавли любят делать гнезда в болотах и заболоченных лугах. В кладке чаще всего бывает 2 яйца, но не всегда оба птенца выживают. Журавли предельно осторожны и обычно не подпускают