Сегодня стартовал конкурс «Самая красивая деревня во Владимирской области». Он проходит уже в десятый раз. В честь юбилея появилось новшество – в этом году, помимо обычных

Сегодня стартовал конкурс «Самая красивая деревня во Владимирской области». Он проходит уже в десятый раз. В честь юбилея появилось новшество – в этом году, помимо обычных соревнований, пройдет «Битва титанов». Это отдельное состязание, в котором между собой поборются обладатели Гран-при прошлых лет. Они будут соревноваться вне общего зачёта. Победитель получит 250 тысяч рублей. Из телеграм-канала «Авдеев.