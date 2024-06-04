К 2030 году все нуждающиеся жители Владимирской области должны получить надлежащий уход.

К 2030 году все нуждающиеся жители Владимирской области должны получить надлежащий уход. Об этом в своём рассказал губернатор региона Александр Авдеев.Так, для решения данной задачи в прошлом году в Гусь-Хрустальном был введён в эксплуатацию жилой корпус сопровождаемого проживания на 130 мест для пожилых людей и инвалидов. Кроме того, сегодня осуществляется возведение пансионата в Юрьев-Польском на 150 человек. А в 2026 году запланировано строительство подобного учреждения в Киржаче.Также владимирский губернатор отметил, что около 600 наших земляков получают бесплатный уход на дому. К сожалению, это всего 16,2% от общего числа нуждающихся жителей.«Необходимо за ближайшую шестилетку охватить им все 3 800 наших нуждающихся земляков по всей области», - написал Александр Авдеев.