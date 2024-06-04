После долгого затишья на объекте снова гудит тяжелая техника. Речь о ЖК Дуброва Парк-1. С понедельника здесь работают экскаватор-погрузчик, трактор и несколько «Камазов». В неподвижном

После долгого затишья на объекте снова гудит тяжелая техника. Речь о ЖК Дуброва Парк-1. С понедельника здесь работают экскаватор-погрузчик, трактор и несколько «Камазов». В неподвижном положении только кран, который остался с начала строительства. Эти кадры сделали дольщики в разгар рабочего дня. Александр Мамуткин, дольщик ЖК Дуброва Парк-1 Сегодня видели, что трактор, грузовик стояли. Вывозили строительный