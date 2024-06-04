Врач владимирской больницы №2 Наталья Широбокова рассказала, чем чреват отказ от...

Врач владимирской больницы №2 Наталья Широбокова рассказала, чем чреват отказ от вакцинацииМинздрав региона планирует дополнительную закупку препаратов для ревакцинации детей от дифтерии, коклюша и столбняка. Полторы тысячи доз, которые поступили в середине мая, уже переданы в больницы Владимирской области.По нацкалендарю - владимирских детей также прививают от кори, краснухи и паротита.Чем чреват отказ от вакцинации? И почему важно своевременно "перезаряжать" детский иммунитет? В интервью "Вестям" объяснила врач второй горбольницы Владимира Наталья Широбокова.