Врач владимирской больницы №2 Наталья Широбокова рассказала, чем чреват отказ от...
Врач владимирской больницы №2 Наталья Широбокова рассказала, чем чреват отказ от вакцинации
Минздрав региона планирует дополнительную закупку препаратов для ревакцинации детей от дифтерии, коклюша и столбняка. Полторы тысячи доз, которые поступили в середине мая, уже переданы в больницы Владимирской области.
По нацкалендарю - владимирских детей также прививают от кори, краснухи и паротита.
Чем чреват отказ от вакцинации? И почему важно своевременно "перезаряжать" детский иммунитет? В интервью "Вестям" объяснила врач второй горбольницы Владимира Наталья Широбокова.