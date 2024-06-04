Замгубернатора Владимир Куимов рассказал, как решается проблема кадров во Владимирской...

Замгубернатора Владимир Куимов рассказал, как решается проблема кадров во Владимирской областиИтоги учебного года для системы образования Владимирской области. Какие успехи? Как решается проблема кадров? И каковы результаты "Профессионалитета"? Эти темы "Вести" обсудили с заместителем губернатора Владимиром Куимовым.