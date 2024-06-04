Жильцы аварийного дома на улице Элеваторной во Владимире вынуждены делить жилплощадь с...

Жильцы аварийного дома на улице Элеваторной во Владимире вынуждены делить жилплощадь с крысамиЗдание приговорили к сносу еще 6 лет назад. В прошлом году суд поддержал иск прокуратуры с требованием немедленно расселить дом, но пока всё и все остаются на своих местах.Полчища грызунов не главная и уж точно не единственная беда жильцов. В фасаде зияют сквозные трещины. Стены, потолки и пол в квартирах изъедены плесенью.Перекрытия и перегородки деревянные, проводка в доме старая. Здесь то и дело происходят пожары.Опасаясь за свои жизни, семьи вынуждены мыкаться по съемным квартирам. Говорят: в мэрии им предлагали перебраться в маневренный фонд, хотя по решению суда власти должны были предоставить людям благоустроенные квартиры по договорам социального найма.Совместно с "Народным фронтом" жильцы готовят обращение в Следком.Ангелина Юдина, эксперт блока "ЖКХ" Народного фронта во Владимирской области:- Буквально в ста метрах находится Горьковская железная дорога, по которой и днем, и ночью проходят поезда. Трясется земля, в доме звенят стекла и, соответственно, - дом разрушается еще больше.