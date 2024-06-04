Суд признал жительницу Александрова виновной в мошенничестве при получении выплат, совершённом в крупном размере.

Суд признал жительницу Александрова виновной в мошенничестве при получении выплат, совершённом в крупном размере. Об этом рассказала СУ СКР по Владимирской области.Осуждённая с 2018 по 2023 годы предоставляла в органы соцзащиты ложные сведения о доходах и нелегально получала из бюджета пособия и субсидии. В общем счёте ей незаконно выплатили свыше 330 тыс. рублей.Отмечается, что гражданка возместила причинённый ущерб.«С учётом этого, а также данных о личности и иных смягчающих обстоятельств приговором суда виновной назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год условно с испытательным сроком 1 год», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.