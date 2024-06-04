Правоохранители арестовали 41-летнего жителя Киржача. Мужчину обвиняют в шести эпизодах мошенничества.

Правоохранители арестовали 41-летнего жителя Киржача. Мужчину обвиняют в шести эпизодах мошенничества. Об этом рассказала УМВД России по Владимирской области.Стражи порядка выяснили, что гражданин предлагал своим знакомым помощь в покупке разных товаров, в том числе телефонов, и брал у них от 70 до 100 тыс. рублей. Он обманывал потерпевших, а их деньги тратил. Таким образом мужчина получил свыше 550 тыс. рублей.На допросе житель Киржача во всём сознался и раскаялся. В настоящий момент он находится под стражей.