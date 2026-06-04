Участники автопробега «Брест — Сургут» передали реликвию городу

В администрацию Владимира поступило благодарственное письмо от Брестского отделения РОО «Русское общество».Белорусские партнеры выразили признательность за теплый прием участников международного историко‑патриотического проекта «Содружество», прибывших в составе автопробега «Брест — Сургут».Экипажи передали во Владимир капсулу с землей Брестской крепости. Реликвию приняли на вечное хранение.Гости также посадили молодую ель — «Дерево героев», которое станет символом дружбы и сотрудничества.