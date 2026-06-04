Во Владимире торжественно наградили участников и победителей регионального конкурса «Пространство будущего: Мой родной край». Мероприятие прошло 1 июня в торговом центре “Мегаторг”.

Во Владимире торжественно наградили участников и победителей регионального конкурса «Пространство будущего: Мой родной край». Мероприятие прошло 1 июня в торговом центре “Мегаторг”. Конкурс проводили по двум номинациям. Первая – «Проект благоустройства территории». Участники должны были представить свою идею по преображению городской среды в формате рисунка, эскиза или макета. Вторая номинация – «Культурный код региона». В