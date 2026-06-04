Продолжаются осмотры изъятого, опросы свидетелей и другие следственные действия.

Следствие возбудило уголовное дело в отношении 24‑летнего жителя Павлово (Нижегородская обл.) по пункту «б» части 6 статьи 171.1 УК РФ — за приобретение и хранение никотиносодержащей продукции в целях сбыта в особо крупном размере.По версии следствия, обвиняемый, работая управляющим магазина на улице Московской в Муроме, закупил для реализации более 1 000 немаркированных единиц: 770 флаконов жидкостей и 285 заранее наполненных электронных сигарет.Оценочная стоимость партии превысила 2,2 млн рублей. Продукцию изъяли сотрудники регионального УФСБ в торговой точке во время оперативных мероприятий.Мужчина допрошен и частично признал вину.