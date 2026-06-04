Школа получит обновленный и современный облик.

Работы ведутся одновременно по нескольким направлениям.Заменены инженерные сети, устанавливаются новые радиаторы отопления.На всех этажах продолжаются штукатурные и шпаклевочные работы.Кровля по основным секциям завершена, сейчас монтируют карнизные свесы.Фасадные стены подготовлены к покраске.В санузлах устанавливают перегородки и облицовывают поверхности плиткой.Утвержден дизайн интерьеров и фасада — школа получит современный и сдержанный облик.Ход работ находится на контроле главы округа Алексея Андрианова.