Школа получит обновленный и современный облик.
Работы ведутся одновременно по нескольким направлениям.
Заменены инженерные сети, устанавливаются новые радиаторы отопления.
На всех этажах продолжаются штукатурные и шпаклевочные работы.
Кровля по основным секциям завершена, сейчас монтируют карнизные свесы.
Фасадные стены подготовлены к покраске.
В санузлах устанавливают перегородки и облицовывают поверхности плиткой.
Утвержден дизайн интерьеров и фасада — школа получит современный и сдержанный облик.
Ход работ находится на контроле главы округа Алексея Андрианова.