3 июня в Санкт-Петербурге стартовал Петербургский международный экономический форум. Делегацию Владимирской области возглавил Александр Авдеев. По итогам встреч подписаны первые

3 июня в Санкт-Петербурге стартовал Петербургский международный экономический форум. Делегацию Владимирской области возглавил Александр Авдеев. По итогам встреч подписаны первые документы. Владимирская область заключила соглашение о сотрудничестве в сфере гостеприимства и туризма с АО «Космос Отель Групп». В планах – развитие номерного фонда, в том числе во Владимире и Петушинском округе. Ежегодный прирост турпотока в