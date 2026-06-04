Антоша уже давно просит у родителей себе братика. Мама посоветовала ему загадать такое желание и лепить каждый день из пластилина талисманчик в виде маленького мальчика. Антоша добросовестно стал выполнять этот совет. Однако исполнение его просьбы затянулось. Антоша устал, да и пластилин закончился. У него появились другие дела.
И вот его зовут в комнату мамы и показывают двух братиков-близнецов.
Он долго смотрит на них и затем шепчет про себя:
- Хорошо, что я вовремя прекратил лепить эти талисманчики!
еще анекдот!