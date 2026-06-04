3 июня в бассейне ВлГУ состоялось первое занятие. Они будут проходить весь июнь. За это время 97 детей в возрасте от 9 до 13 лет научатся уверенно держаться на воде. Напомним, в прошлом году за

3 июня в бассейне ВлГУ состоялось первое занятие. Они будут проходить весь июнь. За это время 97 детей в возрасте от 9 до 13 лет научатся уверенно держаться на воде. Напомним, в прошлом году за купальный сезон в водоёмах Владимирской области погибли 27 человек, среди которых 3 ребёнка. С начала этого года в регионе утонули