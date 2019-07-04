Партия запустит проект по адресному информированию граждан о реализации национальных проектов. С этой целью будут организованы приемы и консультации в общественных приемных Единой России, а в социальных сетях появятся специальные сообщества.
Партия запустит проект по адресному информированию граждан о реализации национальных проектов. С этой целью будут организованы приемы и консультации в общественных приемных "Единой России", а в социальных сетях появятся специальные сообщества.
О новом проекте в преддверии политической конференции
"ЕР" рассказал секретарь генсовета партии Андрей Турчак. Мероприятие
состоится в пятницу, 5 июля, в Москве.
По данным Всероссийского центра изучения общественного
мнения, конкретику нацпроектов хорошо понимает лишь 2% россиян, отметил Турчак.
Для обсуждения вопросов информирования на партийной площадке собрались
представители федеральных министерств, главы региональных отделений
"Единой России".
"Людей интересует то, что происходит на расстоянии
вытянутой руки: когда, где и какие детские сады, школы, фельдшерско-акушерские
пункты будут построены", – подчеркнул секретарь генсовета партии.
Для информирования граждан о национальных проектах
"Единая Россия" организует в социальные сетях специальные
тематические сообщества. Кроме того, партия использует свои широкие
возможности: будут проводиться встречи с депутатами, приемы и консультации в
общественных приемных.
При этом сообщества в соцсетях будут наполняться адресно,
информация будет учитывать интересы пользователя, регионы.
"Например, молодым родителям будет предложена группа
"Нацпроекты глазами родителей", в которой собрана информация из всех
нацпроектов, которые их касаются", – пояснил Турчак.
Ранее премьер-министр, глава партии Дмитрий Медведев назвал
национальные проекты абсолютным приоритетом "Единой России".
Он призвал максимально проинформировать людей на
местах о работе над каждым из нацпроектов в их регионе. Кроме того, подчеркнул
глава правительства, необходимо наладить обратную связь и научиться работать со
всеми, кто готов участвовать в их реализации, включая коммерческие
организации.