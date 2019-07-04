Партия запустит проект по адресному информированию граждан о реализации национальных проектов. С этой целью будут организованы приемы и консультации в общественных приемных Единой России, а в социальных сетях появятся специальные сообщества.

Партия запустит проект по адресному информированию граждан о реализации национальных проектов. С этой целью будут организованы приемы и консультации в общественных приемных "Единой России", а в социальных сетях появятся специальные сообщества.О новом проекте в преддверии политической конференции"ЕР" рассказал секретарь генсовета партии Андрей Турчак. Мероприятиесостоится в пятницу, 5 июля, в Москве.По данным Всероссийского центра изучения общественногомнения, конкретику нацпроектов хорошо понимает лишь 2% россиян, отметил Турчак.Для обсуждения вопросов информирования на партийной площадке собралисьпредставители федеральных министерств, главы региональных отделений"Единой России"."Людей интересует то, что происходит на расстояниивытянутой руки: когда, где и какие детские сады, школы, фельдшерско-акушерскиепункты будут построены", – подчеркнул секретарь генсовета партии.Для информирования граждан о национальных проектах"Единая Россия" организует в социальные сетях специальныетематические сообщества. Кроме того, партия использует свои широкиевозможности: будут проводиться встречи с депутатами, приемы и консультации вобщественных приемных.При этом сообщества в соцсетях будут наполняться адресно,информация будет учитывать интересы пользователя, регионы."Например, молодым родителям будет предложена группа"Нацпроекты глазами родителей", в которой собрана информация из всехнацпроектов, которые их касаются", – пояснил Турчак.Ранее премьер-министр, глава партии Дмитрий Медведев назвалнациональные проекты абсолютным приоритетом "Единой России".Он призвал максимально проинформировать людей наместах о работе над каждым из нацпроектов в их регионе. Кроме того, подчеркнулглава правительства, необходимо наладить обратную связь и научиться работать совсеми, кто готов участвовать в их реализации, включая коммерческиеорганизации.