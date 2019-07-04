Актер Дмитрий Орлов стал очередным звездным гостем передачи Бориса Корчевникова Судьба человека. Артист рассказал о браке с актрисой Ириной Пеговой и о причинах развода.

Актер Дмитрий Орлов стал очередным звездным гостем передачи Бориса Корчевникова "Судьба человека". Артист рассказал о браке с актрисой Ириной Пеговой и о причинах развода.Дмитрий Орлов и Ирина Пегова были вместе около десяти лет. По словам актера, отношения с актрисой начинались очень бурно. Вскоре после встречи с Дмитрием Орловым Ирина Пегова забеременела. Однако на ранних сроках артистка потеряла ребенка. "Такой механизм заложен в женщине природой. Организм избавляется от плода, если что-то идет не так", – объяснил Дмитрий Орлов, не вдаваясь в подробности.Однако артист не стал скрывать, что в то время вел себя как "недоразвитый мужчина", то есть вместо того, чтобы утешить и поддержать любимую женщину в такой крайне тяжелый момент жизни, он наоборот начал во всех бедах обвинять ее. "Самое страшное, если после этого мужчина начинает упрекать женщину и говорить, что это ее вина. У нас так и случилось", – признался актер.В 2006 году Ирина Пегова подарила Дмитрию Орлову дочь Татьяну. Однако спустя несколько лет актеры развелись. Актер не стал скрывать причин расставания: он постоянно ревновал ее и обвинял в жадности, она же не могла смириться с его пагубными пристрастиями. К тому же, убежден Дмитрий Орлов, не имеет смысла сохранять семью, когда нет любви и доверия.Артист признался, что все его женщины были идеальными. Проблема была в нем. Лишь сейчас Дмитрий Орлов понял, что надо делать и каким мужчиной быть, чтобы сохранить семью и любить женщину. Актер признался, что если бы он мог обратиться к тогдашней Ирине Пеговой, он бы посоветовал ей не строить с ним отношения.После развода актеры сумели построить хорошие отношения. Правда, все их общение сводится только к дочери Тане. Тем не менее, Ирина позволяет Дмитрию в любое время и на сколько угодно видеться с наследницей, не строя никаких препятствий.Сейчас Орлов счастлив во втором браке. Его избранницей стала женщина не из шоу-бизнеса – медсестра Наталья.