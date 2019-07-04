В случае если они сорвут федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»

В случае если они сорвут федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»Врио заместителя губернатора Владимирской области Александр Байер пригрозил главам муниципалитетов увольнением, если они сорвут федеральный проект «Формирование комфортной городской среды».На его выполнение в этом году планируют направить почти 591 миллион рублей, в том числе 516 миллионов рублей из федерального бюджета, 10,5 миллионов рублей из областного бюджета и 64,5 миллионов рублей из местных бюджетов.Участники проекта - 67 муниципальных образований Владимирской области. На выделенные средства благоустроят 144 двора и 80 общественных территорий. Работы уже завершили в 39 дворах Владимира, Вязников, Меленок, Суздаля, в посёлке Балакирево, а также в сельских поселениях Паустовское Вязниковского района, Брызгаловское Камешковского района, Небыловское Юрьев-Польского района и Павловское Суздальского района. А в посёлке Вольгинский закончили благоустройство общественной территории.Владимирская область попала в число регионов с высокой долей заключённых контрактов (78%).Однако есть муниципалитеты, где сроки контрактования нарушили, в их числе Кольчугино, Гусь-Хрустальный, Костерёво, сельские поселения Стёпанцевское, Бавленское, Тургеневское, Боголюбовское и Небыловское.Первый заместитель директора департамента ЖКХ Елена Семёнова обратила особое внимание на то, что в случае неосвоения денег в этом году остаток средств нужно будет вернуть в федеральный бюджет, и он не будет допускаться к расходованию в 2020 году.«Прошу уделять особое внимание качеству выполняемых работ, а также синхронизации национальных проектов, таких как «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и «Формирование комфортной городской среды», – сказал Александр Байер.