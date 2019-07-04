Мобильные ФАПы будут обслуживать жителей небольших населённых пунктов

Мобильные ФАПы будут обслуживать жителей небольших населённых пунктовОбластной Центр специализированной фтизиопульмонологической помощи и его филиалы в Коврове и Муроме получили 3 передвижных флюорографа, а Муромская городская больница № 3 – передвижной маммограф и мобильный фельдшерско-акушерский пункт.Всего в этом году медики региона получат 8 мобильных ФАПов, 5 передвижных флюорографов, передвижной маммограф и мобильный медицинский комплекс для диспансеризации детей.Мобильные ФАПы будут обслуживать жителей населённых пунктов с численностью менее 100 человек. В медпунктах на колёсах есть электрокардиограф, тонометр, экспресс-анализаторы для определения уровней сахара и холестерина и другое спецоборудование.