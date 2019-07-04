Врачи не смогли сразу правильно определить заболевание. Ситуация перешла в критическое состояние.
Врачи не смогли сразу правильно определить заболевание. Ситуация перешла в критическое состояние.
В английском графстве Суффолк девушка обратилась к медикам с жалобами. У не по необъяснимой причине появились язвы во рту и синяки на теле.
Врачи посчитали, что это безобидный тонзиллит, который пройдет через пару дней. Они выписали ей соответствующие медикаменты.
Но лекарства пациентке не помогли. Более того, на следующий день ей стало хуже и ее экстренно госпитализировали.
Как оказалось, доктора перепутали заболевания. Вместо тонзиллита у девушки открылась апластическая анемия.
Эта болезнь поражает костный мозг и мешает организму производить достаточное количество клеток крови.
Как сообщает Daily Mail, это очень серьезный недуг. При отсутствии должного лечения больной не проживет дольше нескольких месяцев.
Отметим, сначала пациентке сделали 50 переливаний крови, а после пересадили костный мозг. На данный момент она идет на поправку и чувствует себя значительно лучше.