Врачи не смогли сразу правильно определить заболевание. Ситуация перешла в критическое состояние.

Врачи не смогли сразу правильно определить заболевание. Ситуация перешла в критическое состояние.В английском графстве Суффолк девушка обратилась к медикам с жалобами. У не по необъяснимой причине появились язвы во рту и синяки на теле.Врачи посчитали, что это безобидный тонзиллит, который пройдет через пару дней. Они выписали ей соответствующие медикаменты.Но лекарства пациентке не помогли. Более того, на следующий день ей стало хуже и ее экстренно госпитализировали.Как оказалось, доктора перепутали заболевания. Вместо тонзиллита у девушки открылась апластическая анемия.Эта болезнь поражает костный мозг и мешает организму производить достаточное количество клеток крови.Как сообщает Daily Mail, это очень серьезный недуг. При отсутствии должного лечения больной не проживет дольше нескольких месяцев.Отметим, сначала пациентке сделали 50 переливаний крови, а после пересадили костный мозг. На данный момент она идет на поправку и чувствует себя значительно лучше.