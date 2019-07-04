Поклонники пианистки забили тревогу: они подозревают, что экс-супруга Армена Джигарханяна рассталась со своим возлюбленным, певцом Прохором Шаляпиным. Артист уехал на отдых, а Виталина Цымбалюк-Романовская осталась в одиночестве.

Поклонники пианистки забили тревогу: они подозревают, что экс-супругаАрмена Джигарханяна рассталась со своим возлюбленным, певцом ПрохоромШаляпиным. Артист уехал на отдых, а Виталина Цымбалюк-Романовская осталась водиночестве.Опасенияу пользователей соцсетей возникли после того, как Шаляпин стал выкладывать фотос отпуска в США и Париже на своей странице в Instagram. Он отправился в большоетурне, бросив любимую в России."Виталина! Прохор ездит безВас, отдыхает без Вас... это все в норме...?! Зачем Вам это нужно... Выдостойны не этого...", "Вы расстались с Прохором? Или этоочередная утка?!?", – пишутфолловеры пианистки. Однако ответ Виталины Цымбалюк-Романовской ввел многихв заблуждение еще больше. На вопрос она написала: ")))"."Виталина – вы прелесть! Устраивайте свою судьбу, рожайте детей ине обязательно выходить за муж! Вы сильная, существенная, сколько на вассвалилось за последнее время", "Золушка, будьсчастлива",– советуют пианистке подписчики.При этом многие признают, что "верная спутница, вот чтоценно. С Джигарханяном так возиться могла лишь святая". "Джигарханян сейчас локти, наверное, кусает, послушал своеокружение и потерял такую красавицу", – высказались россияне.Напомним, ранее между Прохором Шаляпиным и произошла еще одна размолвка. Она не пустила избранника надень рождения к его бывшей пассии, модели Анне Калашниковой. Пианисткаотказывается понимать дружбу своего мужчины с экс-любовницей.