Поклонники пианистки забили тревогу: они подозревают, что экс-супруга
Армена Джигарханяна рассталась со своим возлюбленным, певцом Прохором
Шаляпиным. Артист уехал на отдых, а Виталина Цымбалюк-Романовская осталась в
одиночестве.
Поклонники пианистки забили тревогу: они подозревают, что экс-супруга
Армена Джигарханяна рассталась со своим возлюбленным, певцом Прохором
Шаляпиным. Артист уехал на отдых, а Виталина Цымбалюк-Романовская осталась в
одиночестве.
Опасения
у пользователей соцсетей возникли после того, как Шаляпин стал выкладывать фото
с отпуска в США и Париже на своей странице в Instagram. Он отправился в большое
турне, бросив любимую в России.
"Виталина! Прохор ездит без
Вас, отдыхает без Вас... это все в норме...?! Зачем Вам это нужно... Вы
достойны не этого...", "Вы расстались с Прохором? Или это
очередная утка?!?", – пишут
фолловеры пианистки. Однако ответ Виталины Цымбалюк-Романовской ввел многих
в заблуждение еще больше. На вопрос она написала: ")))".
"Виталина – вы прелесть! Устраивайте свою судьбу, рожайте детей и
не обязательно выходить за муж! Вы сильная, существенная, сколько на вас
свалилось за последнее время", "Золушка, будь
счастлива",
– советуют пианистке подписчики.
При этом многие признают, что "верная спутница, вот что
ценно. С Джигарханяном так возиться могла лишь святая". "Джигарханян сейчас локти, наверное, кусает, послушал свое
окружение и потерял такую красавицу", – высказались россияне.
Напомним, ранее между Прохором Шаляпиным и произошла еще одна размолвка. Она не пустила избранника на
день рождения к его бывшей пассии, модели Анне Калашниковой. Пианистка
отказывается понимать дружбу своего мужчины с экс-любовницей.