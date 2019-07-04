Центр сбора подписей главы так называемого Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального 5 июля проведет презентацию собранных подписей, сообщают СМИ. Действия скандального блогера вызвали недоумение в экспертной среде. По мнению политолога и экономиста, научного руководителя Института проблем глобализации Михаила Делягина, вместо реальной политики Навальный занимается ее имитацией, а сам глава ФБК и его люди – политические банкроты.
Центр сбора подписей главы так называемого Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального 5 июля проведет презентацию собранных подписей, . Действия скандального блогера вызвали недоумение в экспертной среде. По мнению политолога и экономиста, научного руководителя Института проблем глобализации Михаила Делягина, вместо реальной политики Навальный занимается ее имитацией, а сам глава ФБК и его люди – политические банкроты.
Презентация подписей вместо самого сбора подписей – это в
стиле Навального, уверен эксперт. "Анимированная имитация расследований
вместо расследований, цирковые представления в судах вместо судебных прений,
мимикрирование под политику вместо реальной политики. Вот что такое Навальный.
Перманентный пшик", – сказал Делягин.
По его словам, не имея за собой реальной поддержки
москвичей, а значит и подписей, скандальный блогер должен отчитываться за
потраченные средства на избирательную кампанию. "Подозреваю, что это не
столько пожертвования от простых людей, сколько существенные суммы от неких
влиятельных спонсоров", – отметил политолог.
Но реальность для главы так называемого ФБК безрадостная,
уверен эксперт. "Факты очевидны: Навальный и его команда – политические
банкроты, и избиратель не рассматривает их как политиков", – сказал
аналитик.
В Москве немало проблем, столице нужны реальные политики,
которые будут бороться за права горожан, отметил Делягин. "А шоу, которое
предлагает им Навальный, москвичи могут посмотреть и в провинциальном
цирке", – заключил эксперт.
По мнению Делягина, шансов на предстоящих в сентябре выборах
в Мосгордуму у людей Навального нет. "Результаты сбора подписей за
последние дни наглядно это демонстрируют. От бравады и шапкозакидательства
Соболь, Яшин и компания резко перешли на плач Ярославны о принципиальной
невозможности преодолеть трехпроцентный барьер", – политолог.
Любопытно, что за пару месяцев до голосования рейтинг
оппозиционных кандидатов . Об этом говорится в исследовании
Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября 2019 года в единый
день голосования. Новый состав столичного парламента сформируется в
соответствии с мажоритарной системой: 45 депутатов выберут в 45 одномандатных
округах.