Центр сбора подписей главы так называемого Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального 5 июля проведет презентацию собранных подписей, сообщают СМИ. Действия скандального блогера вызвали недоумение в экспертной среде. По мнению политолога и экономиста, научного руководителя Института проблем глобализации Михаила Делягина, вместо реальной политики Навальный занимается ее имитацией, а сам глава ФБК и его люди – политические банкроты.

Центр сбора подписей главы так называемого Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального 5 июля проведет презентацию собранных подписей, . Действия скандального блогера вызвали недоумение в экспертной среде. По мнению политолога и экономиста, научного руководителя Института проблем глобализации Михаила Делягина, вместо реальной политики Навальный занимается ее имитацией, а сам глава ФБК и его люди – политические банкроты.Презентация подписей вместо самого сбора подписей – это встиле Навального, уверен эксперт. "Анимированная имитация расследованийвместо расследований, цирковые представления в судах вместо судебных прений,мимикрирование под политику вместо реальной политики. Вот что такое Навальный.Перманентный пшик", – сказал Делягин.По его словам, не имея за собой реальной поддержкимосквичей, а значит и подписей, скандальный блогер должен отчитываться запотраченные средства на избирательную кампанию. "Подозреваю, что это нестолько пожертвования от простых людей, сколько существенные суммы от некихвлиятельных спонсоров", – отметил политолог.Но реальность для главы так называемого ФБК безрадостная,уверен эксперт. "Факты очевидны: Навальный и его команда – политическиебанкроты, и избиратель не рассматривает их как политиков", – сказаланалитик.В Москве немало проблем, столице нужны реальные политики,которые будут бороться за права горожан, отметил Делягин. "А шоу, котороепредлагает им Навальный, москвичи могут посмотреть и в провинциальномцирке", – заключил эксперт.По мнению Делягина, шансов на предстоящих в сентябре выборахв Мосгордуму у людей Навального нет. "Результаты сбора подписей запоследние дни наглядно это демонстрируют. От бравады и шапкозакидательстваСоболь, Яшин и компания резко перешли на плач Ярославны о принципиальнойневозможности преодолеть трехпроцентный барьер", – политолог.Любопытно, что за пару месяцев до голосования рейтингоппозиционных кандидатов . Об этом говорится в исследованииВсероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября 2019 года в единыйдень голосования. Новый состав столичного парламента сформируется всоответствии с мажоритарной системой: 45 депутатов выберут в 45 одномандатныхокругах.