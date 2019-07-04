Вину в инкриминируемом преступлении мужчина не признал

Вину в инкриминируемом преступлении мужчина не призналДиректора ООО Заря» обвиняют в невыплате заработной платы, совершенной из личной заинтересованности.С 01 июня по 28 ноября 2017 года мужчина руководил ООО «Заря Отель». Он умышленно не выплатил заработную плату и компенсацию за неиспользованный отпуск при увольнении в общей сумме более 150 тысяч рублей 58 сотрудникам.Вину в инкриминируемом преступлении мужчина не признал, мер к погашению задолженности так и не принял. Уголовное дело будет рассмотрено мировым судьёй судебного участка № 6 Ленинского района города Владимира.