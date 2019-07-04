Предстоящей осенью Единая Россия запустит сервис Нацпроекты глазами людей, с помощью которого любой гражданин может сообщить о проблемах в реализации национальных проектов в том или ином регионе. По словам секретаря генсовета ЕР Андрея Турчака, сервис проинформирует о ходе работ по нацпроектам на местах, создаст систему обратной связи.

Предстоящей осенью "Единая Россия" запустит сервис "Нацпроекты глазами людей", с помощью которого любой гражданин может сообщить о проблемах в реализации национальных проектов в том или ином регионе. По словам секретаря генсовета "ЕР" Андрея Турчака, сервис проинформирует о ходе работ по нацпроектам на местах, создаст систему обратной связи.Реализацию нацпроектов партийцы обсудили в преддверииполитической конференции "ЕР", которая пройдет в Москве 5 июля."Самая главная проблема, которую надо сегодня решить, – дефициткоммуникаций между исполнителями нацпроектов и населением", – указалТурчак.По его словам, "Единая Россия" способна обеспечитьэту коммуникацию. Помимо широкогоинформирования об изменениях, которые произойдут благодаря нацпроектам, будутсозданы сервисы для обратно связи, рассказал партиец.В специальных сообществах в соцсетях, а также на сайтах"ЕР" и в мобильном приложении граждане смогут подать жалобы и задатьвопросы об объектах, которые строятся в рамках реализации национальныхпроектов, пояснил Турчак."Все сообщения будут поступать в единую публичную базу,структурированную по каждому объекту на сайте сервиса "Нацпроекты глазамилюдей", – подчеркнул он.Стоит отметить, что депутаты-единороссы на всех уровняхбудут распределены по вошедшим в нацпроекты объектам. Партийцы должны будутреагировать на обращения людей. На объектах будут проводиться встречи, чтобылюди своими глазами видели, какая работа сделана, следили за сроками.По проблемным вопросам и темам будут регулярно составлятьсядоклады в адрес премьер-министра, председателя "Единой России"Дмитрия Медведева. В своей недавней статье "Единая Россия" – курс на перемены"глава правительства назвал нацпроекты и реализацию целей, озвученныхпрезидентом Владимиром Путиным, приоритетом в работе партии.