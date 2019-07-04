Предстоящей осенью Единая Россия запустит сервис Нацпроекты глазами людей, с помощью которого любой гражданин может сообщить о проблемах в реализации национальных проектов в том или ином регионе. По словам секретаря генсовета ЕР Андрея Турчака, сервис проинформирует о ходе работ по нацпроектам на местах, создаст систему обратной связи.
Предстоящей осенью "Единая Россия" запустит сервис "Нацпроекты глазами людей", с помощью которого любой гражданин может сообщить о проблемах в реализации национальных проектов в том или ином регионе. По словам секретаря генсовета "ЕР" Андрея Турчака, сервис проинформирует о ходе работ по нацпроектам на местах, создаст систему обратной связи.
Реализацию нацпроектов партийцы обсудили в преддверии
политической конференции "ЕР", которая пройдет в Москве 5 июля.
"Самая главная проблема, которую надо сегодня решить, – дефицит
коммуникаций между исполнителями нацпроектов и населением", – указал
Турчак.
По его словам, "Единая Россия" способна обеспечить
эту коммуникацию. Помимо широкого
информирования об изменениях, которые произойдут благодаря нацпроектам, будут
созданы сервисы для обратно связи, рассказал партиец.
В специальных сообществах в соцсетях, а также на сайтах
"ЕР" и в мобильном приложении граждане смогут подать жалобы и задать
вопросы об объектах, которые строятся в рамках реализации национальных
проектов, пояснил Турчак.
"Все сообщения будут поступать в единую публичную базу,
структурированную по каждому объекту на сайте сервиса "Нацпроекты глазами
людей", – подчеркнул он.
Стоит отметить, что депутаты-единороссы на всех уровнях
будут распределены по вошедшим в нацпроекты объектам. Партийцы должны будут
реагировать на обращения людей. На объектах будут проводиться встречи, чтобы
люди своими глазами видели, какая работа сделана, следили за сроками.
По проблемным вопросам и темам будут регулярно составляться
доклады в адрес премьер-министра, председателя "Единой России"
Дмитрия Медведева. В своей недавней статье "Единая Россия" – курс на перемены"
глава правительства назвал нацпроекты и реализацию целей, озвученных
президентом Владимиром Путиным, приоритетом в работе партии.