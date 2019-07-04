Дана Борисова отблагодарила Андрея Разина за приглашение в Сочи, где продюсер недавно открыл отель. Телезвезда сделала рекламу бизнесу продюсера Ласкового мая, раздевшись до трусов.

Дана Борисова отблагодарила Андрея Разина за приглашение вСочи, где продюсер недавно открыл отель. Телезвезда сделала рекламу бизнесупродюсера "Ласкового мая", раздевшись до трусов.Дана Борисова поиздержалась. Телезвезда признается, что сфинансами у нее сейчас туго – все телешоу, в которых она обычно получаетгонорары, ушли на летние каникулы, так что отдых телеведущей был под вопросом.Но мир не без добрых людей. Дану спас Андрей Разин. Продюсер"Ласкового мая" предложил телезвезде погостить в отеле, который оннедавно открыл в Сочи. Борисова с радостью воспользовалась приглашением. Ачтобы не остаться в долгу, ведущая прилагает все свои таланты, рекламируя всоцсетях бизнес Разина.Первые же ролики и фотографии из Сочи, появившиеся в Instagram ,поклонников порадовали. Звезда подошла к делу с присущей ей выдумкой: очудесной гостинице на популярном у россиян курорте телеведущая рассказывает,раздевшись до нижнего белья.Наверное, все же немного переборщила скреативом. Подписчики на чудеса разинского отеля обратили немного внимания. Онисосредоточились на прелестях телезвезды. Поклонники пришли к единодушномузаключению: выглядит ведущая прекрасно.