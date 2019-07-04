Дана Борисова отблагодарила Андрея Разина за приглашение в
Сочи, где продюсер недавно открыл отель. Телезвезда сделала рекламу бизнесу
продюсера Ласкового мая, раздевшись до трусов.
Дана Борисова отблагодарила Андрея Разина за приглашение в
Сочи, где продюсер недавно открыл отель. Телезвезда сделала рекламу бизнесу
продюсера "Ласкового мая", раздевшись до трусов.
Дана Борисова поиздержалась. Телезвезда признается, что с
финансами у нее сейчас туго – все телешоу, в которых она обычно получает
гонорары, ушли на летние каникулы, так что отдых телеведущей был под вопросом.
Но мир не без добрых людей. Дану спас Андрей Разин. Продюсер
"Ласкового мая" предложил телезвезде погостить в отеле, который он
недавно открыл в Сочи. Борисова с радостью воспользовалась приглашением. А
чтобы не остаться в долгу, ведущая прилагает все свои таланты, рекламируя в
соцсетях бизнес Разина.
Первые же ролики и фотографии из Сочи, появившиеся в Instagram ,
поклонников порадовали. Звезда подошла к делу с присущей ей выдумкой: о
чудесной гостинице на популярном у россиян курорте телеведущая рассказывает,
раздевшись до нижнего белья.
Наверное, все же немного переборщила с
креативом. Подписчики на чудеса разинского отеля обратили немного внимания. Они
сосредоточились на прелестях телезвезды. Поклонники пришли к единодушному
заключению: выглядит ведущая прекрасно.