В последнее время Марина Хлебникова известна не сколько своим творчеством, сколько слухами о том, что страдает алкоголизмом. На волне такого рода пересудов артистка выступила с заявлением.

В последнее время Марина Хлебникова известна не сколько своим творчеством, сколько слухами о том, что страдает алкоголизмом. На волне такого рода пересудов артистка выступила с заявлением.Марина Хлебникова категорично ответила на все данные о том, что у нее пристрастие к спиртному. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram популярная исполнительница опубликовала официальное сообщение. Артистка объявила о новом гастрольном туре, запланированном по югу России и Крыму."Краснодарский край, я и известные звезды 90-х (Михаил Муромов, Кай Метов, Сергей Дубровин (ex Фристайл), Стрелки, 140 ударов в минуту, Сектор Газа и т.д. едем к вам в гости в тур!" – объявила Марина Хлебникова, опубликовав афишу мероприятия и сопроводив ее списком городов, которые планирует посетить с концертами.Многочисленные подписчики бурно отреагировали на заявление артистки. Фанаты порадовались скорой встрече с любимой певицей, а некоторые с сожалением отметили, что их город не оказался в списке гастролей. Но и те и другие интернет-пользователи с радостью восприняли новость о выступлениях Марины Хлебниковой, ведь, по их мнению, человек, страдающий алкоголизмом, не может выступать, да еще и отправляться в гастрольный тур.Напомним, слухи о пристрастии певицы к спиртному возникли после того, как появилась в передаче Андрея Малахова, посвященной продюсеру Бари Алибасову. Певица, давно не дававшая интервью и не появлявшаяся на светских мероприятиях, пришла в светлом полупрозрачном наряде, сквозь который зрители разглядели изменившуюся, почти прозрачную фигуру. Артистка разрыдалась, упав на грудь Алибасову и признавшись, что очень волновалась за него. После выхода передачи в эфир в комментариях к шоу некоторые зрители сочли поведение и внешность крайне подозрительной.Интересно, что ранее певец Шура в интервью всерьез озаботился состоянием артистки. "Сейчас я переживаю за здоровье замечательной Хлебниковой. Мне вчера прислали фото, где она сидит… Мать моя женщина! Ребята, я думаю, что надо сбрасываться на лечение. Это очень страшно. Я не понимаю, что с ней. Это очень страшное фото. Мой друг с ней фотографировался. Полдня вчера у меня в голове были мысли за шкирку отвести ее к своему наркологу. Что-то там… Алкашка, я думаю", – сказал артист в шоу Насти Ивлеевой.