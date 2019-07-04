Маша Распутина выложила свежие фотографии. Однако многие поклонники буквально пришли в ужас от увиденного.

Маша Распутина выложила свежие фотографии. Однако многие поклонники буквально пришли в ужас от увиденного.Маша Распутина считалась одной из самых привлекательных певиц в отечественном шоу-бизнесе в 90-ые годы. Златокудрая красавица, облаченная в невероятно короткие юбочки, буквально сражала наповал длинными стройными ногами и роскошным низким голосом. "Играй, музыкант", "Отвезите меня в Гималаи", "Роза чайная" – эти и многие другие песни стали хитами в исполнении Маши Распутиной.Сейчас певице 55 лет, однако она, как и прежде, может похвастаться стройной фигурой и ямочками на щеках, ставшими ее визитной карточкой. Однако некоторые другие части тела артистки вызывают беспокойство у ее многочисленных фанатов.Так, на своей официальной страничке в социальной сети Instagram Маша Распутина опубликовала две фотографии, на которых снята с необычного ракурса – снизу. Поклонники обратили внимание на нос артистки. По их мнению, тот подвергся изменениям."Майкл Джексон жив!😂👌", "мама дАрагая, какой ужас и ведь за это уплочено(( (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Фотошопим "отменно"... Маш... Зачем?", "Бррррррр!", "Буратинка", – высказались недовольные интернет-пользователи.Сама Маша Распутина не скрывает, что уже много лет ухаживает за собой и тщательно следит за фигурой. Артистка правильно питается и также старательно следит за внешностью своего мужа Виктора Захарова. Говорят, даже поставила ультиматум супругу: если он не похудеет, она от него уйдет.