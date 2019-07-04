Максимальное количество обращений во Владимире, в Александровском, в Ковровском и в Вязниковском районах

Максимальное количество обращений во Владимире, в Александровском, в Ковровском и в Вязниковском районахС начала активности клещей зарегистрировали 1928 случаев присасываний этих насекомых. В июле активность клещей сохраняется на среднем уровне. За прошедшую неделю за медицинской помощью обратились 119 жителей Владимирской области, среди них -27 дети.Максимальное количество обращений во Владимире, в Александровском, в Ковровском и в Вязниковском районах.За прошедшую неделю исследовали 43 клеща, снятых с людей. Антиген вируса клещевого энцефалита обнаружили в 1 случае (город Радужный).От клещевого вирусного энцефалита привили 244 жителей области, в том числе 75 детей.Исследование клещей на наличие возбудителя клещевого энцефалита проводит лаборатория природно-очаговых и особо опасных инфекций ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области». Приём насекомых на исследование осуществляют по адресу: город Владимир, улица Токарева, дом 5, кабинет 8 с 9-00 до 11-00.При посещении мест отдыха и лесных массивов важно соблюдать меры противоклещевой защиты: использовать светлую, однотонную одежду, плотно прилегающую к телу, с капюшоном, длинными рукавами, которые у запястий укрепляют резинкой. Для защиты от клещей используют акарицидные репелленты. Не стоит садиться или ложиться на траву, заносить в дом сорванные цветы и ветки.