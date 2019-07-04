Игорь Крутой крайне редко делится с аудиторией фотографиями своей дочери Александры. Поэтому каждый такой снимок на вес золота.

Игорь Крутой крайне редко делится с аудиторией фотографиями своей дочери Александры. Поэтому каждый такой снимок на вес золота.Когда-то Игорь Крутой и его жена Ольга часто выходили в свет со своей дочкой Александрой. В 2009 году девочка даже пыталась построить карьеру певицы и принимала участие в детской "Новой Волне". Однако в последнее время Александра не выходит в свет и крайне редко фотографируется с родителями.Однако в своем аккаунте в Instagram Игорь Крутой опубликовал снимок, на котором запечатлен с наследницей. Судя по комментариям подписчиков, 15-летняя Александра стала настоящей красавицей. На фотографии, сделанной, по всей вероятности, в салоне самолета, девушка нежно обнимает своего именитого отца. Александра облачена в белые спортивные штаны и короткий черный топ, эффектно подчеркивающий аппетитные формы.Напомним, Игорь Крутой женился на Ольге в 1995 году. Отметим, что от первого брака у продюсера есть сын Николай. Да и у Ольги до встречи с Игорем была дочь Виктория. Отметим, что Крутой считает ее своей дочкой, у них очень близкие отношения.Интересно, что еще несколько лет назад в СМИ муссировался слух-шутка о том, будто Александра дочь не , а юмориста и шоумена, звезды Comedy Club Семена Слепакова. Поразительное "узнавание" произошло во время Международного музыкального конкурса молодых исполнителей "Новая волна" – 2012. Тогда Крутой вывел в свет жену и десятилетнюю дочь. Именно в то время многие журналисты обратили внимание на девочку: темные вьющиеся волосы, голубые глаза, полные губы – да она вылитая Семен Слепаков, чуть ли не в один голос заявили папарацци.