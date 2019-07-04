Певица Лолита Милявская рассталась с мужем Дмитрием Ивановым. Экстравагантная артистка выступила с официальным заявлением.
<a href="https://33live.ru/novosti/04-07-2019-lolita-milyavskaya-razvoditsya-s-molodym-muzhem.html" target="_blank">Лолита Милявская разводится с молодым мужем</a> - Певица Лолита Милявская рассталась с мужем Дмитрием Ивановым. Экстравагантная артистка выступила с официальным заявлением.
[url=https://33live.ru/novosti/04-07-2019-lolita-milyavskaya-razvoditsya-s-molodym-muzhem.html]Лолита Милявская разводится с молодым мужем[/url] - Певица Лолита Милявская рассталась с мужем Дмитрием Ивановым. Экстравагантная артистка выступила с официальным заявлением.