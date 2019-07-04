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Певица Лолита Милявская рассталась с мужем Дмитрием Ивановым. Экстравагантная артистка выступила с официальным заявлением.Материал дополняется

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