В полуфинале Кубка Америки сборная Аргентины проиграла команде Бразилии (0:2). Аргентинский нападающий Лионель Месси прокомментировал вылет своей команды из турнира.

В полуфинале Кубка Америки сборная Аргентины проиграла команде Бразилии (0:2). Аргентинский нападающий Лионель Месси прокомментировал вылет своей команды из турнира."Я думаю, что мы провели отличную игру. Мы приложили много усилий. Соперник не превосходил нас, – приводит слова Месси "Советский спорт". – Они забили быстрый гол, и удвоили преимущество после того, как в их ворота не был назначен пенальти. Для нас нет никаких оправданий, но нам нужно проанализировать это".Помимо этого, Месси сообщил, что бразильцы совершали грязные фолы, а также заявил, что его удивило, что арбитр встречи ни разу не воспользовался помощью VAR.Сборная Бразилии вышла в финал Кубка Америки, где сыграет с победителем встречи Чили – Перу, а аргентинцы сыграют с проигравшим в матче за третье место.