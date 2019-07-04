Михаил Боярский обычно не изменяет своему амплуа. Он всегда ведет себя сдержанно, держится солидно и смотрит сурово. Но во всех правилах есть исключения.

Михаил Боярский обычно не изменяет своему амплуа. Он всегда ведет себя сдержанно, держится солидно и смотрит сурово. Но во всех правилах есть исключения.Михаил Сергеевич не только музыкант, он еще и актер театра и кино. Сейчас, к слову, он как раз участвует в очередном спектакле. На этот раз его партнершей стала жена Лариса Луппиан. Пара играет престарелую супружескую пару в "Смешаннх чувствах, показ которого состоялся накануне в Санкт-Петербурге.После завершения постановки в Сеть просочились финальные кадры. На них запечатлен задорно танцующий Михаил Боярский. Актер двигается местами нелепо, зато с искренней счастливой улыбкой. Кстати, ролик попал в интернет благодаря подруге Евгения Петросяна Татьяне Брухуновой.Напомним, Михаил и Лариса в браке уже более 40 лет. У них есть сын Сергей, который стал депутатом Государственной Думы от партии "Единая Россия", и дочь Елизавета, которая пошла по стопам родителей и стала актрисой театра и кино.