Ольге Бузовой объяснили, почему она не скоро выйдет замуж.
По мнению подписчиков поющей телеведущей, в ее соцсетях слишком много
откровенных снимков и видео – а в женщина должна быть загадка.
Ольге Бузовой объяснили, почему она не скоро выйдет замуж.
По мнению подписчиков поющей телеведущей, в ее соцсетях слишком много
откровенных снимков и видео – а в женщина должна быть загадка.
Поклонники Ольги Бузовой переживают за телеведущую. Найти
вторую половину певице будет непросто – она сама отпугивает потенциального
супруга чрезмерной откровенностью. Так пользователи отреагировали на последние
фотографии и видео, снятые Бузовой на отдыхе в Сен-Тропе.
Особенно много негативных комментариев появилось под видео,
на котором телеведущая в разных ракурсах демонстрирует свои накачанные ягодицы.
Пользователи отметили, что обнаженного тела в микроблоге слишком много.
"Слишком много выставляет себя на показ, слишком много
ж***. А потом удивляется почему не везет в личной жизни. Все уже видели,
женщина должна быть загадкой, зачем так все выставлять на показ…", -
удивляются поклонники (орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред). "Не
скоро ты выйдешь замуж, Оля", – сочувствуют комментаторы .
И все же, надежда у есть. Осенью певица примет
участие в телешоу, где они с Тимуром Батрутдиновым будут искать свои половинки.
Правда, если из множества соискателей звезды так никого и не выберут, Тимуру с
Ольгой придется вступить в брак, передает .