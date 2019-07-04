Ольге Бузовой объяснили, почему она не скоро выйдет замуж. По мнению подписчиков поющей телеведущей, в ее соцсетях слишком много откровенных снимков и видео – а в женщина должна быть загадка.

Ольге Бузовой объяснили, почему она не скоро выйдет замуж.По мнению подписчиков поющей телеведущей, в ее соцсетях слишком многооткровенных снимков и видео – а в женщина должна быть загадка.Поклонники Ольги Бузовой переживают за телеведущую. Найтивторую половину певице будет непросто – она сама отпугивает потенциальногосупруга чрезмерной откровенностью. Так пользователи отреагировали на последниефотографии и видео, снятые Бузовой на отдыхе в Сен-Тропе.Особенно много негативных комментариев появилось под видео,на котором телеведущая в разных ракурсах демонстрирует свои накачанные ягодицы.Пользователи отметили, что обнаженного тела в микроблоге слишком много."Слишком много выставляет себя на показ, слишком многож***. А потом удивляется почему не везет в личной жизни. Все уже видели,женщина должна быть загадкой, зачем так все выставлять на показ…", -удивляются поклонники (орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред). "Нескоро ты выйдешь замуж, Оля", – сочувствуют комментаторы .И все же, надежда у есть. Осенью певица приметучастие в телешоу, где они с Тимуром Батрутдиновым будут искать свои половинки.Правда, если из множества соискателей звезды так никого и не выберут, Тимуру сОльгой придется вступить в брак, передает .