Из гаража и ангара, арендованных местным жителем, оперативники изъяли более 1300 бутылок и свыше 7 тысяч литров спирта
Из гаража и ангара, арендованных местным жителем, оперативники изъяли более 1300 бутылок и свыше 7 тысяч литров спирта
Муромские полицейские нашли крупную партию немаркированной алкогольной продукции.
Из гаража и ангара, арендованных местным жителем, оперативники изъяли более 1300 бутылок и свыше 7 тысяч литров спирта.
Выяснилось, что изъятую продукцию мужчина покупал в соседнем регионе с целью дальнейшей перепродажи.
Экспертиза показала, что изъятый спирт и алкогольная продукция не соответствуют требованиям межгосударственных стандартов. По предварительной оценке, стоимость изъятого превышает 900 тысяч рублей.
Как сообщают в пресс-службе регионального УМВД, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело.