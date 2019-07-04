Женщина не предоставила сведения о доходах за 2018 год

Женщина не предоставила сведения о доходах за 2018 годПрокуратура провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции в органах местного самоуправления Муромского района.Выяснилось, что одна из депутатов Совета народных депутатов муниципального образования Ковардицкое не предоставила сведения о доходах за 2018 год в отношении себя, своего супруга и ребенка.Как объяснила сама женщина, подписанные экземпляры справок она не сделала, потому что живет и работает в Москве.По инициативе прокурора, полномочия депутата Совета народных депутатов муниципального образования Ковардицкое досрочно прекращены из-за утраты доверия.