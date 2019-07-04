На фестивале Нашествие, который в этом году отмечает свое 20-летие, откроется Лекторий с кинотеатром. Зрители смогут увидеть фильмы История одного назначения, Т-34, Последний Богатырь, встретится с артистами, посетить лекции. Нашествие пройдет 19, 20 и 21 июля в Большом Завидове.

На фестивале "Нашествие", который в этом году отмечает свое 20-летие, откроется большой шатер "Лекторий" с кинотеатром.В масштабном калейдоскопе музыкального марафона каждый сможет найти место для культурной программы, которую организаторы фестиваля постарались сделать насыщенной и интересной. Зрители смогут увидеть фильмы "История одного назначения", "Т-34", "Последний Богатырь", встретится с артистами, посетить лекции."Нашествие", основанное радиостанцией "Наше Радио" в 1999 году, является самым масштабным и посещаемым ежегодным фестивалем в России и ближнем зарубежье. За 20 лет зрителям были представлены практически все самые значимые российские артисты. Это мультиформатный музыкальный нон-стоп, где есть место и легендарным, и молодым исполнителям."Нашествие" пройдет 19, 20 и 21 июля в Большом Завидове Тверской области. Билеты можно приобрести на сайте фестиваля.