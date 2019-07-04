Его приговорили к двум годам лишения свободы

Его приговорили к двум годам лишения свободыЖителя Владимира признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека.24 ноября прошлого года молодой человек успел напиться уже к обеду. И ему не понравилось, что в его дворе на Нижней Дуброве компания незнакомых мужчин выпивает. Он вышел к ним и начал кричать, что пить в общественном месте нельзя. Один из выпивающих агрессивно ответил ему.В порыве гнева молодой человек ушел домой, взял кухонный нож и, вернувшись на улицу, ударил того, с кем ссорился ножом в живот. После этого убежал. Мужчина выжил, а ударивший сам явился с повинной.Суд посадил владимирца на 2 года в исправительную колонию общего режима.