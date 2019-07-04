Сестра погибшей от рака певицы решилась на крайние меры. Наталья Фриске, зарабатывающая услугами в сфере красоты, сделала предупреждение своим недобросовестным клиенткам.

Сестрапогибшей от рака певицы решилась на крайние меры. Наталья Фриске, зарабатывающаяуслугами в сфере красоты, сделала предупреждение своим недобросовестнымклиенткам.Сестра Жанны Фриске занимается оформлениембровей, наращиванием ресниц и делает перманентный макияж. Теперь экс-солисткагруппы "Блестящие" вынуждена брать предоплату за свои услуги, поскольку недавностолкнулась с проблемой: ее подло стали обманывать клиентки.Дело в том, что ряд женщин записываются, ноне приходят на услуги. Поэтому Наталья Фриске решилась на крайние меры. Об этомона сообщила в Stories на своей странице в Instagram."Девочки, сиюля-месяца, если кто-то записывается ко мне, я буду брать предоплату 50%, таккак вы записываетесь, а потом не приходите и трубки не берете!" – предупредиласвоих потенциальных клиенток. Подписчикисестры певицы оставляют ей в соцсети массу добрых пожеланий, связанных с бизнесом,и хвалят ее как мастера. "Пусть у Вас будет побольше клиентов. Это будет Вашуспех, свой личный", "Наталья, прекрасные работы", "Потрясающая работа: тонко,аккуратно", – пишут фолловеры.Напомним, 15июня, в четвертую годовщину со дня смерти Жанны Фриске, ее сестра опубликовалав Instagram пост в честь памяти артистки. "Скучаю… 4...", – коротко написала в своеммикроблоге . В комментариях россияне выразили ей своисоболезнования и признались, что до сих пор не верят в произошедшее.