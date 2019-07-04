Сестра
погибшей от рака певицы решилась на крайние меры. Наталья Фриске, зарабатывающая
услугами в сфере красоты, сделала предупреждение своим недобросовестным
клиенткам.
Сестра
погибшей от рака певицы решилась на крайние меры. Наталья Фриске, зарабатывающая
услугами в сфере красоты, сделала предупреждение своим недобросовестным
клиенткам.
Сестра Жанны Фриске занимается оформлением
бровей, наращиванием ресниц и делает перманентный макияж. Теперь экс-солистка
группы "Блестящие" вынуждена брать предоплату за свои услуги, поскольку недавно
столкнулась с проблемой: ее подло стали обманывать клиентки.
Дело в том, что ряд женщин записываются, но
не приходят на услуги. Поэтому Наталья Фриске решилась на крайние меры. Об этом
она сообщила в Stories на своей странице в Instagram.
"Девочки, с
июля-месяца, если кто-то записывается ко мне, я буду брать предоплату 50%, так
как вы записываетесь, а потом не приходите и трубки не берете!" – предупредила
своих потенциальных клиенток. Подписчики
сестры певицы оставляют ей в соцсети массу добрых пожеланий, связанных с бизнесом,
и хвалят ее как мастера. "Пусть у Вас будет побольше клиентов. Это будет Ваш
успех, свой личный", "Наталья, прекрасные работы", "Потрясающая работа: тонко,
аккуратно", – пишут фолловеры.
Напомним, 15
июня, в четвертую годовщину со дня смерти Жанны Фриске, ее сестра опубликовала
в Instagram пост в честь памяти артистки. "Скучаю… 4...", – коротко написала в своем
микроблоге . В комментариях россияне выразили ей свои
соболезнования и признались, что до сих пор не верят в произошедшее.