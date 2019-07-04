Во втором квартале 2019 года самые высокие зарплаты в России зафиксированы в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, а наибольший рост заработной платы по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдался в Барнауле.

Во втором квартале 2019 года самые высокие зарплаты в России зафиксированы в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, а наибольший рост заработной платы по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдался в Барнауле, передает РИА Новости.По данным сервиса "Авито", средняя зарплата в 23 исследованных российских городах по итогам второго квартала увеличилась на 6% по сравнению с апрелем-июнем прошлого года, составив 37 тысяч рублей​​​. В нескольких городах показатель превысил общероссийский: в Москве средняя зарплата составила 57,9 тысячи рублей, в Санкт-Петербурге — 47,4 тысячи, в Екатеринбурге — 39,3 тысячи, в Новосибирске — 37,4 тысячи рублей.В Краснодаре уровень зарплаты во втором квартале совпал со среднероссийским. По данным экспертов, самые низкие зарплаты — в Тольятти (29,2 тысячи рублей), Волгограде (29,3 тысячи), Ульяновске (29,4 тысячи), Барнауле (29,9 тысячи) и Ижевске (30,4 тысячи рублей).По данным "Авито", самый значительный рост зарплат отмечен в Барнауле (11,6%), в столице (10,9%) и в Тюмени (10,2%)". Чуть меньший темп роста зарплат во втором квартале наблюдался в Новосибирске (+ 9,4%), Екатеринбурге (+ 9,2%) и Тольятти (+ 9%).Среди наиболее востребованных представителей профессий — продавцы, производственники, строители, перевозчики и представители автобизнеса. В этих сферах зафиксировано 68,1% всех актуальных вакансий.Как отметили в "Авито", наиболее высокооплачиваемой группой профессий среди популярных у соискателей все так же является строительство (47,3 тысячи рублей в месяц). Студентам и соискателям без опыта предлагали 30,5 тысячи рублей в месяц.