Исполнительница Кристина Есаян прокомментировала громкий скандал, связанный с продюсером. Она считает, что Максим Фадеев незаслуженно получает нападки от хейтеров, обвиняющих его в содержании гарема.

Исполнительницапрокомментировала громкий скандал, связанный с продюсером. Она считает, чтоМаксим Фадеев незаслуженно получает нападки от хейтеров, обвиняющих его всодержании гарема.Артистка вступилась за продюсера после того, какскандальный блогер Лена Миро оплевала его в своих заявлениях о том, что у него естьгарем из секс-рабынь. "Если каждый артист, блогер, эксперт, политик будутговорить свои выводы и домыслы, придумывая какие-то факты, которые им на руку,то скоро, думаю, весь шоу-бизнес пойдет к чертям собачим. Кроме г*** ничего неостанется!" – высказалась певица в беседе с "Дни.ру"."Люди, не обсуждайте тем, не зная истинных причин, некопайтесь в грязи, занимайтесь собой и своим творчеством. Покажи людям, ктоты!!! А не докапывайся до других… Лена Миро в том числе!" – заявила КристинаЕсаян. При этом она добавила, что знает коллег по творческому цеху, продюсерыкоторых действительно переходили черту и склоняли их к интимным отношениях. "Нов данном случае люди просто хайпуют", – уверена певица.Напомним, ранее Лена Миро отметила, что не сомневается в словах подопечных Ольги Серябкиной и Елены Темниковой. "Одна солистка вполне моглажить с другой, но это не мешало ведь им обеим быть секс-рабынями своегопродюсера, верно?", – рассуждала блогер.Как писали "Дни.ру", ранееЕлена Темникова рассказала, что у и Ольги Серябкиной был роман,который продюсер и певица старались скрыть от других. По словам певицы, отэтого окружающим становилось не по себе.