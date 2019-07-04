Исполнительница Кристина Есаян
прокомментировала громкий скандал, связанный с продюсером. Она считает, что
Максим Фадеев незаслуженно получает нападки от хейтеров, обвиняющих его в
содержании гарема.
Исполнительница
прокомментировала громкий скандал, связанный с продюсером. Она считает, что
Максим Фадеев незаслуженно получает нападки от хейтеров, обвиняющих его в
содержании гарема.
Артистка вступилась за продюсера после того, как
скандальный блогер Лена Миро оплевала его в своих заявлениях о том, что у него есть
гарем из секс-рабынь. "Если каждый артист, блогер, эксперт, политик будут
говорить свои выводы и домыслы, придумывая какие-то факты, которые им на руку,
то скоро, думаю, весь шоу-бизнес пойдет к чертям собачим. Кроме г*** ничего не
останется!" – высказалась певица в беседе с "Дни.ру".
"Люди, не обсуждайте тем, не зная истинных причин, не
копайтесь в грязи, занимайтесь собой и своим творчеством. Покажи людям, кто
ты!!! А не докапывайся до других… Лена Миро в том числе!" – заявила Кристина
Есаян. При этом она добавила, что знает коллег по творческому цеху, продюсеры
которых действительно переходили черту и склоняли их к интимным отношениях. "Но
в данном случае люди просто хайпуют", – уверена певица.
Напомним, ранее Лена Миро отметила, что не сомневается в словах подопечных Ольги Серябкиной и Елены Темниковой. "Одна солистка вполне могла
жить с другой, но это не мешало ведь им обеим быть секс-рабынями своего
продюсера, верно?", – рассуждала блогер.
Как писали "Дни.ру", ранее
Елена Темникова рассказала, что у и Ольги Серябкиной был роман,
который продюсер и певица старались скрыть от других. По словам певицы, от
этого окружающим становилось не по себе.