Дочь знаменитого актера раскрыла обман Тимура Еремеева. Карина Мишулина официально сделала сенсационное заявление.

Дочь знаменитого актера раскрыла обман Тимура Еремеева.Карина Мишулина официально сделала сенсационное заявление.Громкий скандал принял новый поворот. Карина Мишулина утверждает,что Тимур Еремеев специально изменил внешность, чтобы стать похожим на ее отцаСпартака Мишулина.По словамактрисы, Еремеев сделал блефаропластику глаз (коррекция формы век – Прим.ред.). "До операции он – зеленоглазый и рыжеволосый, с папой ничего общего: мыбрюнеты. Теперь Тимур носит карие линзы, красит волосы, чтобы быть похожим наМишулина", – цитирует дочь артистаКроме того,Карина Мишулина рассказала и о других фактах, вызывающих недоверие к семьеЕремеева. "Его мать на суде сказала, что любимое блюдо папы – жареный минтай. Аон не ел никакую рыбу, как и я, кроме селедки", – отметила актриса.Также оназаявила, что Татьяна Еремеева не знала, что у Спартака Мишулина есть шрам отаппендицита. Еще одна нестыковка, по словам , в том, что матьТимура сообщила ей, что они встречались с артистом, катаясь в метро покольцевой линии. "У папы была машина, он не мог ездить в подземке из-за бешенойпопулярности", – поделилась актриса.Напомним,полтора года назад Тимур Еремеев вовсеуслышание сообщил, что является сыном Спартака. называлаактера обманщиком. Однако многие россияне отмечали, что Тимур внешнеочень похож на советского актера в молодости.