Знаменитость уехала в Сочи, где посетила день рождения сына председателя Правления Национального Антинаркотического Союза Никиты Лушникова. Дана Борисова поделилась с поклонниками на своей странице в Instagram переживаниями по поводу своей дочери Полины, которая отдыхает со своей бабушкой в Болгарии.

Знаменитостьуехала в Сочи, где посетила день рождения сына председателя Правления Национального Антинаркотического Союза НикитыЛушникова. Дана Борисова поделилась с поклонниками на своейстранице в Instagram переживаниями по поводу своей дочери Полины,которая отдыхает со своей бабушкой вБолгарии.Дана Борисова опубликовала всвоем микроблоге снимок из машины и рассказала подписчикам о своих планах. Такжев подписи к своему посту звезда пожаловалась, что дочь не лайкает ее фото всоцсети."Доченька на связь из Болгарииособо не выходит. Перестала лайкать мои посты, неужели опять накрутили", —поделилась телеведущая. 11-летняя наследница Даны Борисовой резко отреагировалана публикацию."Мам, а ты не думаешь,что если я твои посты не лайкаю, то может я занята? Или постоянно не сижу втелефоне, как некоторые? Или тупо интернета нету? Тебе написать ничего нестоит… А мне потом в Директ матом пишут", – прокомментировала Полина постматери. В свою очередь Дана Борисова отметила, что в том числе неприятныесообщения — это участь знаменитостей. При этом она добавила, чтососкучилась по девочке и хотела привлечь ее внимание.Пользователи соцсети осудилиповедение дочери Даны Борисовой. "Плохо воспитана…", "Как не стыдно такобщаться с мамой", "С мамой так нельзя общаться, мама – это святое, и онанавсегда, а твоя грубость ранит ее сердце очень глубоко, до слез. Задумайся,девочка", – высказались подписчикиКак писали "Дни.ру", утелеведущей с дочерью сложные отношения. Так, в февралеподелилась с фолловерами, что была вынуждена наказать девочку за то, что та матерится на людях. Всвою очередь Полина назвала мать "хитрым и неадекватным человеком" и сообщила,что поссорилась с ней.