Знаменитость
уехала в Сочи, где посетила день рождения сына председателя Правления Национального Антинаркотического Союза Никиты
Лушникова. Дана Борисова поделилась с поклонниками на своей
странице в Instagram переживаниями по поводу своей дочери Полины,
которая отдыхает со своей бабушкой в
Болгарии.
Знаменитость
уехала в Сочи, где посетила день рождения сына председателя Правления Национального Антинаркотического Союза Никиты
Лушникова. Дана Борисова поделилась с поклонниками на своей
странице в Instagram переживаниями по поводу своей дочери Полины,
которая отдыхает со своей бабушкой в
Болгарии.
Дана Борисова опубликовала в
своем микроблоге снимок из машины и рассказала подписчикам о своих планах. Также
в подписи к своему посту звезда пожаловалась, что дочь не лайкает ее фото в
соцсети.
"Доченька на связь из Болгарии
особо не выходит. Перестала лайкать мои посты, неужели опять накрутили", —
поделилась телеведущая. 11-летняя наследница Даны Борисовой резко отреагировала
на публикацию.
"Мам, а ты не думаешь,
что если я твои посты не лайкаю, то может я занята? Или постоянно не сижу в
телефоне, как некоторые? Или тупо интернета нету? Тебе написать ничего не
стоит… А мне потом в Директ матом пишут", – прокомментировала Полина пост
матери. В свою очередь Дана Борисова отметила, что в том числе неприятные
сообщения — это участь знаменитостей. При этом она добавила, что
соскучилась по девочке и хотела привлечь ее внимание.
Пользователи соцсети осудили
поведение дочери Даны Борисовой. "Плохо воспитана…", "Как не стыдно так
общаться с мамой", "С мамой так нельзя общаться, мама – это святое, и она
навсегда, а твоя грубость ранит ее сердце очень глубоко, до слез. Задумайся,
девочка", – высказались подписчики
Как писали "Дни.ру", у
телеведущей с дочерью сложные отношения. Так, в феврале
поделилась с фолловерами, что была вынуждена наказать девочку за то, что та матерится на людях. В
свою очередь Полина назвала мать "хитрым и неадекватным человеком" и сообщила,
что поссорилась с ней.