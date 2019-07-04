Накануне состоялась встреча папы Римского Франциска и президента России Владимира Путина в Ватикане в библиотеке папского дворца. Во время визита произошел незначительный казус.

Накануне состоялась встреча папы Римского Франциска и президента России Владимира Путина в Ватикане в библиотеке папского дворца. Во время визита произошел незначительный казус.Глава России прибыл в папский дворец с примерно получасовым опозданием, так что его беседа с папой Франциском началась на 45 минут позже запланированного времени.Перед началом переговоров президент прошел по залам Апостольской библиотеки в окружении представителей Ватикана.Затем к Владимиру Владимировичу вышел и сам папа Римский. Подойдя к дверям, преемник Святого Петра жестом указал, чтобы лидер России проходил. Но Путин сделал аналогичное телодвижение, тем самым пропуская папу Франциска. Из-за этого возникла неловкая пауза.Папа Римский настоял, чтобы Владимир Владимирович прошел первым, так как он приехал в качестве гостя. В итоге политическому деятелю России пришлось сдаться, передает .