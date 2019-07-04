Ксения Собчак снова нашла способ напомнить о себе. На сей раз скандально известная телеведущая опубликовала фотографию, которая вызвала бурную реакцию общественности.

Ксения Собчак снова нашла способ напомнить о себе. На сей раз скандально известная телеведущая опубликовала фотографию, которая вызвала бурную реакцию общественности.Ксения Собчак стала матерью в ноябре 2016 года, подарив мужу, актеру Максиму Виторгана, сына Платона. В отличие от многих коллег по отечественному шоу-бизнесу, телеведущая предпочитала не показывать ребенка. Лишь с недавнего времени гламурная блондинка стала выкладывать в Сеть фотографии мальчика и короткие видео с ним, при этом стараясь целиком лица не показывать.Зато другие части тела – пожалуйста. Так, на своей официальной страничке в социальной сети Instagram Ксения Собчак опубликовала снимок, на котором запечатлела Платона полностью обнаженным. Стоящий спиной к камере мальчик пытался попасть ногой в ботинок. Съемка состоялась на пляже. "Доехали до моря", – лаконично подписала кадр .Реакция многочисленных подписчиков оказалась неоднозначной. Пока одни фанаты умилялись маленькому Платону, другие затерроризировали ведущую критическими замечаниями. Дескать, это фото слишком интимно, чтобы выставлять его на всеобщее обозрение. Кто-то и вовсе признался, что ему неприятно смотреть на чужие голые части тела."Наденьте трусы ребенку)) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Почему мы на пляже должны смотреть на генеталии ваших детей???? Это неприятно. ходите голиком сколько хотите, но только дома!!!!", "Такое фото может быть актуально для семейного альбома на память, НО ЗАЧЕМ ЕГО ВЫКЛАДЫВАТЬ В СОЦ СЕТЬ, ГДЕ У ВАС 6,5 МИЛЛИОНОВ ПОДПИСЧИКОВ, И ВСЕ МОГУТ ЭТО УВИДЕТЬ? ВАМ НОРМ? Меня лично раздражают подобные фото в ленте, я уже поотписывалась от многих новоиспеченных мамочек, которые от счастья и радости, видимо, с ума сошли, и постят везде свое голое чадо, только нахуй чужим людям это видеть? Неэстетично, вот что", – высказались возмущенные интернет-пользователи.